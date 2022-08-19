В Азербайджане утверждены требования к системе энергоменеджмента (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утверждены требования к системе энергоменеджмента, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

Согласно информации,данное решение принято в целях обеспечения исполнения подпункта 1.1.9 указа №1433 Президента Азербайджана от 20 августа 2021 года ”О применении закона №359-VIG от 9 июля 2021 года "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

Документ в соответствии с пунктом 7.1 закона Азербайджана ”О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности" предоставляет право хозяйствующим субъектам создавать систему энергоменеджмента, предусматривающую реализацию мероприятий по энергоэффективности на основе принципа добровольности.

Создание, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и постоянное совершенствование системы энергоменеджмента ISO 50001 осуществляется согласно мировым стандартам “Системы энергоменеджмента. Требования и руководящие указания по применению”.

Исходя из этого, министерству экономики совместно с министерством энергетики поручено разработать и внедрить международный стандарт по системе энергоменеджмента (ISO 50001 “Системы энергоменеджмента. Требования и руководящие указания по использованию”) в качестве государственного стандарта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)