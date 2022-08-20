Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 19 августа повысилась на 1,14 доллара относительно предыдущего показателя и составила 99,01 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,14 доллара – до 97,41 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,79 доллара, составив 75,77 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 августа выросла на 0,86 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 97,16 доллара за баррель.

Официальный курс на 20 августа составляет 1,7 AZN/ 1 USD.