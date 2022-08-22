Нефть дешевеет на 1,3%

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются на 1,3%, рынки оценивают перспективы вокруг спроса в свете экономических рисков, также ожидают новости по возможному возобновлению поставок из Ирана. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,33%, до 95,43 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,38%, до 89,19 доллара.

Котировки нефти начинают рабочую неделю в минусе после снижения на прошлой неделе суммарно приблизительно на 1,4%. С одной стороны, цены сдерживает укрепление доллара: индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на минувшей неделе укрепился на 2,4%, поднявшись выше 108 пунктов. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее доступными для покупки в другой валюте.

С другой стороны, среди трейдеров сохраняются опасения по поводу экономических перспектив. Мировые центробанки склонны к повышению ключевых ставок для сдерживания роста цен, что усиливает риски рецессии.

Перспективы увеличения поставок за счет Ирана также негативно отражаются на стоимости нефти. Так, в выходные президент США Джо Байден и ряд европейских лидеров обсудили, среди прочего, переговоры по ядерному соглашению с Ираном.

"Хотя Ирану может потребоваться несколько месяцев, чтобы вернуть добычу на досанкционный уровень в случае сделки, в краткосрочной перспективе они все же могу увеличить экспорт, полагаясь на запасы в хранилищах", — сказал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV. Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).