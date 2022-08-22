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Болгария возобновит переговоры с Азербайджаном по увеличению поставок газа - министр

Энергетика Материалы 22 августа 2022 17:51 (UTC +04:00)
Болгария возобновит переговоры с Азербайджаном по увеличению поставок газа - министр

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Болгария возобновит переговоры с Азербайджаном по увеличению поставок газа.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на болгарские СМИ, сказал министр энергетики Болгарии Росен Христов.

По его словам, ведомство продолжит изыскивать те объемы газа, которых было бы достаточно для всего зимнего периода.

"Газ у них [у Азербайджана] есть, вопрос касается цены. Усилия будут направлены на заключение среднесрочных контрактов, которые обеспечивали бы систематическую поставку трубопроводного газа по конкурентным ценам. В данный момент нас беспокоит не столько количество – оферты на поставку газа есть, сколько тенденция постоянного повышения цен", - подчеркнул Росен Христов.

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