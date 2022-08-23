Стоимость нефти растет на заявлении о готовности ОПЕК+ снизить добычу

Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в пределах 1%, рынки оценивают заявление о готовности ОПЕК+ снизить добычу. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77%, до 97,22 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,84%, до 91,12 доллара.

Рынки продолжают оценивать заявления о готовности ОПЕК+ сдерживать волатильность рынка. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству Блумберг сообщил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. По словам министра, у альянса есть все необходимые рычаги влияния на волатильность рынка, включая сокращение добычи.

"Некоторые страны ОПЕК+ сталкиваются с ограничением предложения, и несмотря на их заявления о том, что они восстановили квоты, фактическая добыча заметно отстает. Многие сходятся во мнении, что нефтяные цены продолжат падение", — приводит агентство Блумберг мнение главы отдела экономики и стратегии Азии Mizuho Bank Ltd Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).