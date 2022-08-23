В Азербайджане отменена таможенная пошлина на ввоз топлива для реактивных двигателей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменена 15-процентная таможенная пошлина на импорт топлива TC-1 и других марок для реактивных двигателей, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Кабинет министров.

Также внесены изменения в "Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики". Ставка акциза на топливо марки TC-1 для реактивных двигателей, а также другое топливо установлена до конца 2022 года в размере 1 маната за тонну.

Эти решения действуют до 31 декабря 2022 года.