Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 августа повысилась на 4,47 доллара относительно предыдущего показателя и составила 101,07 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 4,44 доллара – до 99,47 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,56 доллара, составив 77,44 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 августа повысилась на 4,59 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 98,43 доллара за баррель.

Официальный курс на 24 августа составляет 1,7 AZN/ 1 USD.