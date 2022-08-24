Перевозка топлива в Нахчыван будет субсидироваться

БАКУ /Trend/ - Перевозка топлива в Нахчыванскую Автономную Республику будет субсидироваться.

Как сообщили Trend в среду в Кабинете министров, это нашло отражение в постановлении о некоторых вопросах, связанных с изменением ставок акцизов на нефтепродукты и затратами на их транспортировку по территории страны.

Отмечается, что постановлением №4 Тарифного совета от 26 июля 2022 года "О регулировании тарифов на нефтепродукты внутри страны" тариф производителя на производимые и реализуемые внутри страны нефтепродукты снижен с 695,75 до 689,78 маната. В результате снизилась сумма акцизного налога, который начисляется на каждую тонну топлива по тарифу производителя и уплачивается в государственный бюджет. С целью компенсации этого снижения в постановление №35 Кабинета министров Азербайджана от 6 февраля 2014 года "Об изменении действующих ставок акцизов на нефтепродукты" были внесены изменения.

Также со следующего года расходы, превысившие верхний предел тарифа на поставку в Нахчыванскую АР топлива из определенных Государственной нефтяной компанией Азербайджана пунктов продажи, утвержденный постановлением №4 Тарифного (ценового) совета Азербайджанской Республики "О регулировании тарифов на нефтепродукты внутри страны" от 26 июля 2022 года, будут оплачиваться из средств, предусмотренных в составе дотации, выделяемой из государственного бюджета Нахчыванской АР. В текущем году с этой целью из Резервного фонда государственного бюджета выделены 5 миллионов манатов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)