Премьер Италии подчеркнул важность Азербайджана в поставках природного газа в его страну

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал о важности Азербайджана в обеспечении своей страны природным газом, передает Trend.

"Мы подписали новые соглашения по увеличению поставок газа из разных стран, включая Алжир и Азербайджан. В прошлом году 40 процентов нашего импорта составлял российский природный газ. В текущем году этот показатель снижен вдвое. Мы ускоряем развитие возобновляемых источников энергии. Спрос на ВИЭ за 8 месяцев текущего года почти в 4 раза превышает сумму показателей 2020 и 2021 годов", - сказал Драги,

Премьер-министр Италии заявил, что его страна полностью устранит зависимость от российского природного газа к осени 2024 года, подчеркнув, что это главная цель для национальной безопасности. Он отметил, что для этого важно завершить новые проекты газоснабжения Италии в установленные сроки.

Драги сообщил, что мощность хранилищ природного газа в Италии в настоящее время составляет 80 процентов, и цель состоит в том, чтобы увеличить этот показатель до 90 процентов в октябре. Премьер-министр также заявил, что защита объемов поставок газа не может предотвратить рост затрат, которые достигли неприемлемого уровня.