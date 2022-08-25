Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 24 августа повысилась на 0,45 доллара относительно предыдущего показателя и составила 101,52 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,43 доллара – до 99,9 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,42 доллара, составив 77,86 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 августа повысилась на 0,46 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 98,89 доллара за баррель.

Официальный курс на 25 августа составляет 1,7 AZN/ 1 USD.