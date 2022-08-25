Мировые цены на нефть растут на статистике из США

Мировые цены на нефть в четверг утром растут, рынки продолжают ожидать решение ОПЕК+ по добыче, оценивая также данные о падении запасов нефти в США за неделю. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об єтом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,55%, до 101,78 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,43%, до 95,3 доллара.

Цены на нефть продолжают подниматься после слов министра энергетики Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи ОПЕК+. В результате стоимость нефти Brent закрепилась выше 100 долларов за баррель, WTI — выше 95 долларов. Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 5 сентября.

Поддержку ценам оказывает и статистика минэнерго США о недельных запасах нефти в стране. Так, коммерческие запасы в США за неделю по 19 августа упали на 3,3 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 0,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов в то же время неожиданно снизились, а бензина — сократились слабее ожиданий. Добыча уменьшилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12 миллионов баррелей в сутки.

Аналитики обращают внимание и на другие базовые факторы рынка, такие как ядерная сделка с Ираном, которая может вернуть на рынок иранскую нефть. "Настроение рынка остается непостоянным, нужно решить по крайней мере две важные краткосрочные и среднесрочные базовые неопределенности: судьбу иранской сделки и траекторию мирового спроса на нефть", — полагает основательница консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari), которую цитирует агентство Блумберг. "О сокращениях ОПЕК+ легче говорить, чем сделать", — добавляет эксперт.