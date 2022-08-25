...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджан всегда поддерживает деятельность ОПЕК+ – Парвиз Шахбазов

Энергетика Материалы 25 августа 2022 11:41 (UTC +04:00)
Азербайджан всегда поддерживает деятельность ОПЕК+ – Парвиз Шахбазов

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Тенденция формирования фьючерсных цен на нефть без привязки к балансу спроса и предложения приводит к высокой волатильности и снижению ликвидности на рынке нефти, к нестабильности.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Это нежелательная ситуация для участников нефтяного рынка в период глобального энергетического кризиса, усугубляемого геополитическими факторами. Я разделяю обеспокоенность моего саудовского коллеги, принца Абдель Азиза бин Салмана Аль-Сауда по этому поводу, и выражаю свою солидарность с будущими инициативами в рамках ОПЕК+ по минимизации последствий для нефтяного рынка, страдающего от высокой волатильности. Азербайджан всегда поддерживает деятельность ОПЕК+, обладающей эффективным и действенным механизмом регулирования в вопросе стабилизации мирового нефтяного рынка", - говорится в публикации.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости