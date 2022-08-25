Через Азербайджан могут отгружаться только планируемые избыточные объемы нефти – Минэнерго Казахстана

Через Азербайджан могут отгружаться только планируемые избыточные объемы нефти. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе онлайн-брифинга в сети Facebook, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Министр сообщил, что в ближайшие два года планируется увеличить добычу нефти за счет расширения наших крупных месторождений, поиска и ввода в эксплуатацию новых небольших месторождений. В целом, прогнозируется рост с нынешних (в этом году план 85,7 млн тонн) до 103 млн тонн и, может быть, до 107 млн тонн. Эти объемы выше тех, которые отгружаются в настоящее время. Поэтому, необходимо подумать о том, как эти сверхобъемы иметь возможность отгружать устойчиво и бесперебойно.

«Поэтому, рассматриваются альтернативные маршруты. Это маршрут в сторону Китайской Народной Республики по существующему нефтепроводу, где еще есть резервы. Есть также альтернативные маршруты поставки через Каспий, где партнерами могут быть Азербайджан и Иран. И, конечно, это поставка нашей нефти через Каспийское море. Неоднократно говорилось, что нашим партнерам по данным альтернативным отгрузкам через Каспийское море могут выступать Азербайджан и Иран. В силу разных обстоятельств разные маршруты. В случае с Ираном, вы знаете, что есть вопрос текущих санкций в отношении этой страны. Поэтому, эти вопросы индикативные, но, тем не менее, мы их рассматриваем. Но вопрос отгрузки какого-то объема нефти через Каспий на Азербайджан – это вопрос технический. И вопрос стоит не о каких-то огромных объемах, а о части избыточных объемов, которые у нас могут появиться», – сказал Болат Акчулаков.

Министр подчеркнул, что приоритетом для Казахстана остается устойчивая, бесперебойная работа Каспийского трубопроводного консорциума. Рассмотрение параллельных маршрутов будет вестись в связи с ростом добычи нефти. КТК на сегодняшний день является наиболее экономически рентабельным маршрутом отгрузки казахстанской нефти. Соответственно, основная задача – сохранить бесперебойную работу данного маршрута для того, чтобы иметь устойчивый канал сбыта/экспорта казахстанской нефти, что очень немаловажно и значительно для роста экономики.