Азербайджанский газ является самым доступным по цене для Болгарии - министр энергетики

БАКУ /Trend/ - После моделирования формулы ценообразования в текущем контракте с "Газпром экспортом" видно, что этот газ является следующим по доступности цены после азербайджанского газа.

Как передает Trend в четверг со ссылкой на министерство энергетики Болгарии, об этом сказал министр энергетики Росен Христов на рабочей встрече по проверке хода строительства интерконнектора Греция-Болгария.

По его словам, стоимость двух партий сжиженного природного газа (СПГ) с доставкой через Грецию в сентябре, которые заказало предыдущее правительство, на 50 процентов превышает цену поставок "Газпрома".

Христов подчеркнул, что ход строительства 82-километрового соединительного газопровода Греция – Болгария (IGB), который будет поставлять азербайджанский газ в Болгарию, соответствует графику работ, представленному несколько дней назад.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.