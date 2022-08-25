Президент ОПЕК поддержал заявления о возможности сокращения добычи нефти

Президент ОПЕК и министр нефти республики Конго Бруно Жан-Ришар Итуа поддержал заявления Саудовской Аравии о возможности сокращения добычи нефти альянсом. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The Wall Street Journal.

"В четверг президент ОПЕК Бруно Жан-Ришар Итуа сказал, что мог бы поддержать такие действия, поскольку "экономические условия, которые возникли из-за пандемии в последние годы и привели к замедлению экономической активности в мире, еще не полностью устранены", - пишет издание.

По словам главы ОПЕК, предложение министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана рассмотреть вопрос о сокращении добычи на фоне волатильности рынка соответствует взглядам и целям ОПЕК.

Издание отмечает, что у сменяющегося президента ОПЕК нет полномочий по принятию решений, однако он зачастую выражает общее мнение организации, достигнутое в результате консенсуса.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что у ОПЕК+ есть возможности для того, чтобы справиться с нынешней ситуацией на рынке нефти с помощью сокращения добычи.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 5 сентября.