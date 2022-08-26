Стоимость электроэнергии в Британии увеличится с октября на 80%

Стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября увеличится на 80%, достигнув рекордной суммы в £3 549 ($4,2 тыс.) в год. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Управлением рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, размер среднего счета для каждого британского домохозяйства вырастет более чем на £1 578 ($1,86 тыс.) в год по сравнению с нынешним уровнем. Последний раз регулятор пересматривал цены в апреле этого года, когда они подскочили сразу на 54% до £1 971 в год ($2,33 тыс.).

При этом, по всеобщему мнению профильных экспертов, на этом рост цен не остановится и к апрелю 2023 года они могут достичь £6,5 тыс. ($7,7 тыс.) в год. В качестве основной причины подобной динамики это они называют экономическое противостояние России и Запада, вызванное конфликтом в Украине, вследствие чего цены на газ не перестают бить рекорды. По оценкам консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione, в январе 2023 года размер среднего счета за свет возрастет в Соединенном Королевстве до £5,1 тыс. ($6 тыс.), а в апреле - до £6,5 тыс. ($7,7 тыс.).

В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. По официальным данным, инфляция в стране в июле достигла 10,1% в годовом исчислении. Ее провоцирует резкий рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию. Согласно последним оценкам Банка Англии, осенью уровень инфляции в стране может превысить 13%. При этом американский банк Citi не исключает, что инфляция потребительских цен в Великобритании может достичь к началу 2023 года 18,6%.