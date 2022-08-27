Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 августа понизилась на 0,68 доллара относительно предыдущего показателя и составила 101,9 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,43 доллара – до 100,15 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,64 доллара, составив 78,18 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 августа понизилась на 0,58 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 99,46 доллара за баррель.

Официальный курс на 27 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.