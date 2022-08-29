Цены на нефть растут на ожиданиях сокращения предложения

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения предложения этого вида сырья на рынке. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,08%, до 100,09 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — также на 1,08%, до 94,15 доллара.

"Несмотря на "ястребиные" настроения центральных банков, стимулирующих повышение учётных ставок, и слабые экономические перспективы, цена нефти продолжает демонстрировать рост, поскольку трудности с предложением поддерживают "бычьи" настроения", — сказал агентству Блумберг управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер (James Whistler).

В частности, на рынок пришли ожидания сокращения совокупного предложения нефти после заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить её добычу.