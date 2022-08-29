Нефтяной рынок может ожидать "внушительную флотилию" с топливом из Ирана

"Внушительная флотилия", груженная иранским топливом, может выйти на мировые нефтяные рынки в случае восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ослабления американских нефтяных санкций, введенных в отношении Тегерана. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оно обратило внимание на 93 млн баррелей иранской нефти и газового конденсата, которые хранятся на судах в Персидском заливе, у берегов Сингапура и вблизи Китая, а также на запасы нефти, хотя и в меньших объемах, в наземных резервуарах Ирана. По оценкам Международного энергетического агентства, в целом эти запасы сопоставимы со среднесуточным мировым предложением этого года, составляющим 100 млн баррелей в день. В случае достижения соглашения по СВПД они могут быть в краткие сроки направлены покупателям, указывает Bloomberg.

"Иран создал внушительную флотилию, груженную нефтью, которая может поступить на рынок довольно скоро", - считает директор JTD Energy Services Джон Дрисколл. Однако, по его мнению, в случае снятия санкций с Тегерана "некоторое время" может уйти на урегулирование вопросов страхования и транспортировки, а также организации спотовых и срочных сделок.

В долгосрочной перспективе Иран будет стремиться восстановить производство и нарастить продажи за рубеж, полагает Дрисколл. Он подчеркнул, что иранская сторона планирует "заполнить пустоту", оставшуюся после России на европейском нефтяном рынке. Среди стран, представляющих для Тегерана интерес, находятся Греция, Испания, Италия и Турция. Иран также может попытаться восстановить свои позиции на азиатском рынке, даже если для этого придется пойти на ряд уступок, считает аналитик.

Ранее Bloomberg отмечал, что до введения санкций против Ирана Европа импортировала около 600 тыс. баррелей иранской нефти в день, поэтому, даже если продажи восстановятся до прежнего уровня, они не смогут полностью заменить поставки из России, поскольку речь идет о 1,25 млн баррелей российской нефти и нефтепродуктов.