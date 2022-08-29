Важно создать широкие возможности для энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном - министр

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Узбекистаном важно создать широкие возможности для энергетического сотрудничества и наладить всестороннее развитие отношений.

Об этом, как сообщили в понедельник Trend в министерстве энергетики Азербайджана, сказал министр Парвиз Шахбазов в ходе встречи с временно исполняющим обязанности министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмедхаджаевым.

По словам Шахбазова, подписанный меморандум о взаимопонимании между соответствующими министерствами обеих стран в Ташкенте, обсуждения "дорожной карты", а также совместной деятельности в сфере энергетики будут способствовать реализации многоплановых энергетических проектов.

В свою очередь, Ахмедхаджаев отметил, что на новом этапе двустороннего сотрудничества в сфере энергетики стоят важные задачи.

"Опыт специалистов Узбекистана и Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии и углеводородов, традиционные дружеские отношения наших стран и совместные усилия послужат развитию энергетического сектора и экономики в обеих странах", - добавил он.

Отметим, что в ходе этой встречи между сторонами была подписана "дорожная карта" по расширению энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Документ охватывает 30 направлений, в том числе создание совместной рабочей группы, сотрудничество на освобожденных территориях, участие узбекских компаний в проектах по возобновляемой энергетике.

"Согласно "дорожной карте", реализация которой предусматривается в 2022-2023 годы, Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в сфере энергетического перехода и декарбонизации, а также экспорта и импорта нефтегазовой и химической продукции, нефтепереработки, а также геологоразведки и добычи углеводородов. Также предусмотрены строительство новых тепловых электростанций за счет частных инвестиций, обмен опытом в областях теплоснабжения, либерализации энергетических рынков, эффективного использования энергоресурсов, по организации совместных тренингов, поощрению взаимных инвестиций, сотрудничеству между органами управления энергетикой", - говорится в сообщении минэнерго.