Власти Греции выделили на субсидии электроэнергии в сентябре €1,9 млрд

Власти Греции выделили в сентябре €1,9 млрд на субсидии электроэнергии домохозяйствам и предприятиям и будут продолжать оказывать им поддержку во время энергетического кризиса. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наше правительство продолжает и будет продолжать, пока длится энергетический кризис, оказывать поддержку домохозяйствам, малому и среднему бизнесу, поддержку всему обществу, покрывая максимальную часть роста расходов по их счетам за электроэнергию, - сказал Иконому. - На сентябрь выделено €1,9 млрд, из которых €1,1 млрд поступит из сверхдоходов [электрических компаний] в Фонде энергетического перехода и €800 млн - из госбюджета. Это покрывает 100% роста стоимости электроэнергии по социальным тарифам для населения, 94% - по всем другим тарифам для жителей, 89% - для малых и средних предприятий и 90% - по тарифам для сельскохозяйственных производителей. Эти деньги получены в результате последовательной экономической политики, а также нового способа ценообразования на электроэнергию, который мы внедряем с июля".

По словам представителя кабинета, эта поддержка является необходимой, потому что, если бы ее не было, рост тарифов привел бы к банкротству домохозяйств и предприятий. "Она также является правильной, потому что, когда рынок функционирует искаженным образом, как в случае с этим конкретным рынком на европейском уровне, то государство должно вмешаться, чтобы исправить несовершенства и искажения, - сказал Иконому. - Уже сейчас, по данным Института Брейгеля, опубликованным агентством Блумберг, Греция выделила больше всего денег среди стран - членов ЕС (в процентах от ВВП) для поддержки домохозяйств и предприятий в связи с ростом цен на электроэнергию. В частности, уже принятые нашим правительством меры оцениваются в €6,8 млрд или 3,7% ВВП. За ней следуют Италия, которая выделила 2,8% своего ВВП, и Германия с 1,7% своего ВВП".