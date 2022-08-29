Цена нефти Brent превысила $103 за баррель впервые с 1 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE в понедельник росла на 4,25% и составляла $103,22 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 22:27 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 22:30 (GMT+4), стоимость Brent замедлила рост до $102,82 за баррель, что на 3,85% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 4,14% - до $96,91 за баррель.

В последний раз стоимость Brent поднималась выше $103 за баррель 1 августа.