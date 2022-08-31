В Швеции запуск реактора АЭС задерживается на три месяца

Четвертый реактор АЭС Ringhals не сможет быть запущен, как планировалось, после ежегодного летнего технического обслуживания. На ремонт одного из поврежденных компонентов потребуется три месяца. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в среду в пресс-релизе АЭС.

"Ringhals-4, который был остановлен на ежегодное техническое обслуживание и замену топлива с середины августа, не сможет возобновить производство электроэнергии до 30 ноября. Это произошло после того, как один из основных компонентов объекта был поврежден и потребовал капитального ремонта", - поясняется в сообщении.

В связи с обязательной проверкой перед перезапуском реактора после остановки был поврежден корпус высокого давления, говорится в пресс-релизе. По словам генерального директора Бьорна Линде, инцидент не повлиял на ситуацию с безопасностью. "Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить объект, чтобы возобновить производство электроэнергии. Инцидент не повлиял на безопасность реактора", - отметил он.

Весной на третьем реакторе АЭС было проведено ежегодное техническое обслуживание. Он работает стабильно и на полную мощность, сообщает АЭС.