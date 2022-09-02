Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста первого сентября понизилась на 4,07 доллара относительно предыдущего показателя и составила 95,6 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 4,01 доллара – до 93,93 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,37 доллара, составив 70,07 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого сентября понизилась на 4,1 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 92,58 доллара за баррель.

Официальный курс на второе сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.