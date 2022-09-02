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Отделочные работы по IGB ведутся в соответствии с графиком – проектная компания

Энергетика Материалы 2 сентября 2022 16:42 (UTC +04:00)
Отделочные работы по IGB ведутся в соответствии с графиком – проектная компания

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Отделочные работы, необходимые для коммерческого запуска интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа, идут в соответствии с установленным графиком, сообщили Trend в пятницу в проектной компании ICGB AD.

«Строительство всех объектов завершено и они находятся в эксплуатационной готовности. Мы ожидаем, что строительный подрядчик завершит создание системы управления газопроводом в ближайшие десять дней, чтобы с 1 октября Болгария и Греция могли получить первые объемы природного газа по IGB. Мы готовимся закупить больше природного газа для дополнительных испытаний интерконнектора при более высоком давлении, в соответствии с самыми высокими стандартами в отрасли», — заявили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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