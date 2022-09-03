Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго сентября повысилась на 1,93 доллара относительно предыдущего показателя и составила 97,53 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,01 доллара – до 95,94 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,37 доллара, составив 71,44 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго сентября повысилась на 1,59 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 94,17 доллара за баррель.

Официальный курс на третье сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.