Назван планируемый объем производства дизтоплива в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Объем произведенного в Казахстане дизтоплива превысит 5 млн тонн в 2022 году.

Как передает в понедельник Trend, об этом на брифинге сказал министр энергетики РК Болат Акчулаков.

«За исключением 2020 года, производство дизельного топлива из года в год поступательно растет. В целях обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов были увеличены переработка нефти и производство ГСМ – прогноз производства дизельного топлива на 2022 год составляет 5,2 млн тонн», - сказал Акчулаков.

По его словам, это более чем на 300 тыс. тонн выше, чем в 2021 году и на 640 тыс. тонн больше, чем в 2020 году.

«Уже по итогам 8 месяцев текущего года производство дизельного топлива составило 3,53 млн тонн, что больше на 259 тыс. тонн, чем за аналогичный период 2021 года», - добавил министр.