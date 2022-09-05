Прогноз потребления дизтоплива в Казахстане превышает 5 млн тонн

БАКУ /Trend/ - Прогноз потребления дизельного топлива в Казахстане составляет 5,472 млн тонн.

Как передает в понедельник Trend, об этом на брифинге сказал министр энергетики РК Болат Акчулаков.

«Прогноз потребления дизельного топлива на 2022 год составляет 5,472 млн тонн, что на более чем 500 тыс. тонн больше, чем в 2020 году и на 90 тыс. тонн больше, чем в 2021 году», - сказал Акчулаков.

Он также отметил, что запланирован импорт дизтоплива из России.

«Предполагаемый объем – две партии, общий итог – до 100 тыс. тонн, и однозначно, что этот объем будет из Российской Федерации. У других ближайших поставщиков в таком количестве дизтоплива просто нет. Это все входит в рамки индикативных балансов и это уже предусмотрено было изначально, такая возможность импорта российского дизтоплива, в случае необходимости, также как и авиационного керосина», - сказал Акчулаков.

По его словам, сейчас уже начались отгрузки.

«Компания «КазМунайГаз» уже непосредственно этим вопросом занимается, и мы в скором времени ожидаем первую партию импортного дизельного топлива», - заключил министр.