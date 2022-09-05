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Обнародованы данные по производству на одной из крупных электростанций Азербайджана

Энергетика Материалы 5 сентября 2022 11:32 (UTC +04:00)
Обнародованы данные по производству на одной из крупных электростанций Азербайджана

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - С ввода в эксплуатацию электростанции "Шимал-2" установленной мощностью 409 МВт было произведено 8,92 миллиарда киловатт электроэнергии.

Как сообщает в понедельник Trend, эта электростанция была введена в эксплуатацию пятого сентября 2019 года.

Отметим, что на станции "Шимал-2" установлены паровые турбины мощностью 138 МВт японской компании Mitsubishi, газовые турбины мощностью 267 МВт, электрический генератор мощностью 560 МВА и их вспомогательные системы. Производимая электроэнергия передается посредством подстанции закрытого типа из блочного трансформатора мощностью 480 МВА на линии электропередачи.

Обнародованы данные по производству на одной из крупных электростанций Азербайджана
Обнародованы данные по производству на одной из крупных электростанций Азербайджана
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