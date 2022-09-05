Пересмотрены обязательства Казахстана в рамках сделки ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Обязательства Казахстана в рамках сделки ОПЕК+ составят 1,706 млн барр./сут. в октябре, передает Trend в понедельник со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

Сегодня, 5 сентября, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции.

Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики Асет Магауов.

На заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по Соглашению.

По итогам заседания было принято решение, что в октябре уровень добычи будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0,1 млн барр./ сут. было предусмотрено только для сентября.