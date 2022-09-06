Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого сентября повысилась на 1,53 доллара относительно предыдущего показателя и составила 99,06 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,59 доллара – до 97,53 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,8 доллара, составив 72,24 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого сентября повысилась на 0,62 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 94,79 доллара за баррель.

Официальный курс на шестое сентября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.