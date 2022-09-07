Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого сентября снизилась на 2,18 доллара относительно предыдущего показателя и составила 96,88 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,14 доллара – до 95,39 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,93 доллара, составив 69,31 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого сентября снизилась на 2,62 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 92,17 доллара за баррель.

Официальный курс на седьмое сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.