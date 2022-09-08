ЕС усердно работает над диверсификацией в пользу надежных поставщиков энергии, таких как Азербайджан – Урсула фон дер Ляйен

БАКУ /Trend/ - Европейский союз очень усердно работает над диверсификацией поставок энергии в пользу таких надежных поставщиков, как, например, США, Норвегия, Азербайджан, Алжир и другие.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы предприняли три шага: первый — сокращение спроса. Необходимо экономить газ, чтобы сохранить его в хранилищах. Мы создали совместное хранилище, и это действительно большой успех, так как на данный момент оно заполнено на 82 процента. Как вы знаете, нашей целью было достичь 80 процентов в конце октября.

Второй шаг, который мы предприняли, заключался в диверсификации поставок энергии. И, как известно, мы прекратили ввоз российского угля. Мы сворачиваем импорт российской нефти. И мы очень усердно работали над диверсификацией в пользу других надежных поставщиков, таких как, например, США или Норвегия, Азербайджан, Алжир и другие. Сегодня Норвегия поставляет в Евросоюз больше газа, чем Россия. И мы смогли полностью компенсировать снижение импорта российского газа за счет других надежных поставщиков», — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что третий шаг — самый важный.

«Это масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии. У нас есть программа REPowerEU. Возобновляемые источники энергии дешевы, они делают нас независимыми. В этом году мы задействуем возобновляемые источники энергии, которые эквивалентны примерно 8 миллиардам кубических метров. Так что возобновляемые источники энергии — это действительно наша энергетическая страховка на будущее», — пояснила президент Еврокомиссии.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

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