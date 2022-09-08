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Болгария рассчитывает на снижение цены газа за счет азербайджанского импорта

Энергетика Материалы 8 сентября 2022 12:33 (UTC +04:00)
Болгария рассчитывает на снижение цены газа за счет азербайджанского импорта

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Цены на газ в Болгарии должны снизиться на 11 процентов после начала импорта азербайджанского газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) с 1 октября.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал болгарским СМИ бывший министр энергетики Болгарии Александр Николов.

По его словам, строительные работы в рамках проекта IGB завершены и получена сертификация от греческого регулирующего органа.

«После завершения подготовки всей документации 1 октября весь объем азербайджанского газа должен быть поставлен по согласованной цене. Также хорошая новость заключается в том, что с 1 октября цены для болгарского потребителя должны значительно упасть - примерно на 11 процентов", - сказал бывший министр.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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