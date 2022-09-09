Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста восьмого сентября снизилась на 0,47 доллара относительно предыдущего показателя и составила 92,3 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,38 доллара – до 90,9 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,68 доллара, составив 64,38 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого сентября снизилась на 0,4 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 87,78 доллара за баррель.

Официальный курс на девятое сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.