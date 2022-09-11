Расширение ЮГК расширит присутствие Азербайджана на рынке ЕС - Еврокомиссия (ЭКСКЛЮЗИВ)

БАКУ /Trend/ - Расширение Южного газового коридора обеспечит дальнейшую диверсификацию поставок энергоресурсов в ЕС.

Об этом эксклюзивно сказали Trend в Еврокомиссии.

"Принимая во внимание нынешнюю ситуацию на газовом рынке ЕС и прогнозы, а также уровень поддержки, оказываемой ЕС и Азербайджаном расширению Южного газового коридора, мы уверены, что проект будет способствовать углублению двусторонних отношений в сфере энергетики и обеспечит большую диверсификацию поставок энергоносителей, создав возможности для всех вовлеченных партнеров, поскольку энергоресурсы из Азербайджана получат более широкий доступ на рынок ЕС", - сказали в структуре.

Как отметили в Еврокомиссии, ЕС уже давно поддерживает этот проект.

"На первую фазу Южного газового коридора из бюджета ЕС были выделены 27,1 миллиона евро в виде грантов на поддержку исследований, связанных с проектами, представляющими общий интерес. Кроме того, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития предоставили кредиты на сумму 958 миллионов евро и 1,5 миллиарда евро соответственно", — сказали в ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что новый Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики поддерживает стремление как ЕС, так и Азербайджана обеспечить двустороннюю торговлю природным газом через Южный газовый коридор на уровне не менее 20 миллиардов кубометров газа в год к 2027 году в соответствии с коммерческой жизнеспособностью и рыночным спросом по сравнению с 8,1 миллиарда кубометров по итогам 2021 года.

"Подписание данного Меморандума о взаимопонимании направляет экономическим операторам ЕС месседж о том, что Азербайджан является важным энергетическим партнером. В нашем плане REPowerEU, принятом Европейской комиссией 18 мая, также признается, что расширение Южного газового коридора до 20 миллиардов кубометров на участке Трансадриатического трубопровода сыграет важную роль в обеспечении поставок газа в Европу.

С точки зрения дальнейшей поддержки, два проекта, позволяющие увеличить поставки с юга на север Италии и, следовательно, необходимые для расширения пропускной способности ТАР, а именно трубопроводы "Адриатика" и Маттаджола-Массафра, включены в текущий список проектов общего интереса ЕС и получили право подать заявку на финансирование в рамках программы Connecting Europe Facility", - сказали в Еврокомиссии.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn