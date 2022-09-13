Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 сентября повысилась на 2,5 доллара относительно предыдущего показателя и составила 97,6 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,52 доллара – до 96,21 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,47 доллара, составив 69,48 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 сентября выросла на 2,56 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 93,21 доллара за баррель.

Официальный курс на 13 сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.