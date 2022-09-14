Балканские страны просили Эрдогана обсудить с Азербайджаном поставки газа зимой

БАКУ/Trend/ - Представители руководства нескольких балканских стран обращались к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой обсудить с Азербайджаном поставки газа зимой. Об этом в среду сообщил новостной портал Haberler со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи.

"Сначала мы [Эрдоган и сопровождавшая его делегация] посетили Боснию и Герцеговину, после этого Сербию, затем Хорватию. Просьба, с которой к нам обращались наши собеседники уровня президентов, премьер-министров и министров [этих стран], сводилась к следующему: "Вы будете присутствовать на саммите ШОС. Пожалуйста, передайте Путину, а также Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, с которым вас связывают добрые отношения, чтобы они не сокращали поставляемые нам объемы топлива и газа предстоящей зимой", - приводит портал слова Киришчи.

Отметим, что ранее, в своем выступлении на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности на проходящем в Италии 48-м Международном Черноббио форуме, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал, что за полтора года в Европу было транспортировано 13,5 миллиарда кубометров газа, из которых 11,7 миллиардов приходятся на долю Италии.

«В этом году мы планируем увеличить объем и транспортировать на итальянский рынок 10 миллиардов кубометров газа. Наш общий экспорт превысит 22 миллиарда кубометров, и есть огромный потенциал для его повышения», - сказал глава государства.

Согласно проекту Ионическо-Адриатического трубопровода азербайджанский газ будет поставляться в три балканские страны.