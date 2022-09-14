Азербайджан в числе немногих стран, которые сегодня готовы к энергетическому переходу - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана сотрудничает со Всемирным банком по проектам оффшорной энергетики, возобновляемым источникам энергии, транспортировке «зеленой» энергии в Европу.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия на тему «Перспективы роста меняющейся глобальной экономики», сообщает в среду Trend.

По его словам, Азербайджан в числе немногих стран, которые сегодня готовы к энергетическому переходу.

«У нас уже есть соответствующая стратегия для быстрого и эффективного энергетического перехода. Этот процесс требует некоторых условий, в частности энергетической безопасности. Азербайджан, как вы знаете, является поставщиком сырой нефти, газа и электроэнергии в страны Европы и мы обеспечиваем энергетическую безопасность ряда стран», - добавил он.