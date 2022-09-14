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Азербайджан в числе немногих стран, которые сегодня готовы к энергетическому переходу - Парвиз Шахбазов

Энергетика Материалы 14 сентября 2022 17:54 (UTC +04:00)
Азербайджан в числе немногих стран, которые сегодня готовы к энергетическому переходу - Парвиз Шахбазов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана сотрудничает со Всемирным банком по проектам оффшорной энергетики, возобновляемым источникам энергии, транспортировке «зеленой» энергии в Европу.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия на тему «Перспективы роста меняющейся глобальной экономики», сообщает в среду Trend.

По его словам, Азербайджан в числе немногих стран, которые сегодня готовы к энергетическому переходу.

«У нас уже есть соответствующая стратегия для быстрого и эффективного энергетического перехода. Этот процесс требует некоторых условий, в частности энергетической безопасности. Азербайджан, как вы знаете, является поставщиком сырой нефти, газа и электроэнергии в страны Европы и мы обеспечиваем энергетическую безопасность ряда стран», - добавил он.

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