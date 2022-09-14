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Азербайджан обеспечивает энергобезопасность ряда стран - Парвиз Шахбазов

Энергетика Материалы 14 сентября 2022 18:22 (UTC +04:00)
Азербайджан обеспечивает энергобезопасность ряда стран - Парвиз Шахбазов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан обеспечивает не только свою энергобезопасность, но и ряда других стран.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия на тему «Перспективы роста меняющейся глобальной экономики», сообщает в среду Trend.

По его словам, Азербайджан реализовал ряд крупных энергетических проектов, в том числе по строительству нефтегазовых трубопроводов.

«Работы по расширению нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана, а также той нефтегазовой инфраструктуры, где наша страна является участником, продолжаются. Все эти инициативы позволили Азербайджану обеспечить не только свою энергетическую безопасность, но и энергетическую безопасность европейских и некоторых других стран», - добавил министр.

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