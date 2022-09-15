Еврокомиссия готова продолжить взаимодействие с Азербайджаном по ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия готова продолжить сотрудничество с Азербайджаном по развитию мощностей оффшорной ветроэнергетики.

Об этом сказали Trend в Еврокомиссии.

"Новый меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере энергетики, подписанный между Азербайджаном и ЕС в июле этого года, лежит в основе сотрудничества в областях возобновляемых источников энергии (ВИЭ), водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов метана", — сказали в структуре.

Было отмечено, что Азербайджан обладает большим потенциалом производства возобновляемой энергии, в частности в секторе оффшорной ветроэнергетики.

"Наша экономика может извлечь большую выгоду из инвестиций в оффшорную ветроэнергетику в Каспийском регионе. Мы считаем важным обеспечить условия для быстрого наращивания инвестиций в мощности по производству возобновляемой энергии. Европейская комиссия готова продолжать сотрудничество с Азербайджаном по развитию мощностей оффшорной ветроэнергетики, в том числе путем содействия инвестициям европейских компаний по возобновляемым источникам энергии в азербайджанский рынок. В этом контексте мы призываем Азербайджан как можно скорее внедрить режим аукционов по возобновляемым источникам энергии на основе структуры, разработанной при технической помощи ЕБРР", - сказали в Еврокомиссии.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn