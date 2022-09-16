Город Шуша полностью обеспечен электроэнергией - Айдын Керимов

ШУША /Trend/ - Город Шуша полностью обеспечен электроэнергией.

Об этом сказал в пятницу специальный представитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов в ходе специальной сессии на тему «Инвестиционные возможности Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов», передает Trend.

«Продолжается строительство новых подстанций и ведутся работы по прокладке подземных линий. В прошлом году мы начали строительство котельных и уже сдали в эксплуатацию семь таких объектов. Также ведутся работы по строительству и восстановлению автомобильных дорог», - сказал он.

Керимов отметил, что начаты работы по проектированию жилищных комплексов.

«Отмечу, что в Шуше ведутся работы по строительству пятизвездочного отеля и других объектов. Жилищный массив, который ожидается сдать в эксплуатацию в конце 2023 года, насчитывает порядка 450 квартир, и после его сдачи в эксплуатацию будут приняты первые жители города», - сказал он.

Кроме того, после утверждения генерального плана восстановления города ожидается участие в работах по восстановлению международных компаний.

«Село Дашалты имеет большой туристический потенциал и уже ведутся работы по проектированию этого села как турзоны», - добавил он.