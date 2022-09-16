Крупнейших производителей ОПЕК+ устраивает цена нефти в $100 за баррель

Саудовская Аравия и Россия, крупнейшие производители нефти среди стран ОПЕК+, считают, что цена нефти в $100 за баррель является справедливой для рынка, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в этих двух странах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Собеседники агентства полагают, что мировая экономика в состоянии справиться с таким уровнем котировок.

Reuters напоминает, что на страны ОПЕК+ приходится более 40% мирового предложения нефти. При этом, как отмечает агентство, представители стран альянса открыто не выражали мнение по поводу предпочтений об уровне цен на нефть.

По данным трех источников Reuters, текущие сигналы на нефтяном рынке говорят о предпочтительном уровне цен в районе $90-100 за баррель. "Цена нефти в $120-130 за баррель является рискованной. Но котировки на уровне $100 за баррель не будут оказывать серьезного влияния на мировую экономику", - сказал один из собеседников агентства.

Вице-премьер России Александр Новак после очередного заседания ОПЕК+ 5 сентября говорил, что страны альянса своими решениями не формируют какую-либо цену нефти, а балансируют рынок.

На встрече ОПЕК+ 5 сентября страны альянса приняли решение о сокращении добычи нефти в октябре на 100 тыс. б/с. Как следует из итогового коммюнике, страны ОПЕК+ вернутся к уровням производства августа. В документе подчеркивается, что решение об увеличении добычи, принятое месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь. Кроме того, министры стран ОПЕК+ договорились проводить встречи альянса в любое время, чтобы реагировать на рыночную ситуацию.