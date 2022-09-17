Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 сентября повысилась на 1,75 доллара относительно предыдущего показателя и составила 95,64 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,64 доллара – до 94,11 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,7 доллара, составив 66,5 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 сентября повысилась на 1,79 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 91,02 доллара за баррель.

Официальный курс на 17 сентября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.