Нефть дорожает под влиянием спроса и предложения

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут за счет ряда факторов со стороны спроса и предложения. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,58%, до 91,88 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 85,06 доллара.

В понедельник утром нефтяные котировки растут, рынки оценивают факторы, влияющие на спрос и предложение этого вида сырья. Так, позитивно на нефтяной спрос влияет ослабление коронавирусных ограничений в крупнейшем импортере нефти — Китае.

В то же время инвесторы продолжают оценивать перспективы сокращения предложения "черного золота" на фоне предстоящего ввода эмбарго ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов из России.