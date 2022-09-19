SOCAR AQŞ завершила буровой проект в Казахстане

БАКУ /Trend/ - SOCAR AQŞ завершила еще один буровой проект в Казахстане, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на компанию.

Проект реализован для казахстанской геологоразведочной компании «Эврика Олеум».

В рамках проекта SOCAR AQŞ предоставила услуги по шеф-надзору за бурением на трех нефтяных месторождениях «Эврика Олеум». В услуги входил надзор за бурением наклонно-направленных нефтяных скважин глубиной 3 176, 3 222 и 3 600 метров.

SOCAR AQŞ помогла заказчику в регулярном надзоре за операциями, поддержке в области охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, управлении скважиной, сборе данных с использованием инструментов для жестких условий каротажа, а также помогла решить другие проблемы, связанные со скважинами, во время операций.

SOCAR AQŞ реализовала первый проект бурения в Казахстане в 2020 году. Контракт предусматривал надзор за бурением наклонно-направленной нефтяной скважины глубиной 3 100 метров на одном из месторождений «Эврика Олеум». В 2021 году SOCAR AQŞ продолжила управление еще двумя нефтяными скважинами глубиной 3 309 и 3 241 метр.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn