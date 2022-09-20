Стоимость нефти слабо меняется под влиянием внешних факторов

Мировые цены на нефть во вторник утром не показывают ярко выраженной динамики, рынки реагируют на ряд факторов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически растет на 0,07%, до 92,06 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на WTI — снижается на столь же символические 0,09%, до 85,28 доллара.

Во вторник утром цены на нефть не имеют яркой динамики из-за ряда факторов. Так, негативное влияние на котировки оказывает предстоящее повышение ставки Федрезервом США, рынки оценивают вероятность возникновения экономической рецессии, которая, в свою очередь, может привести к снижению спроса на "черное золото".

С другой стороны, увеличению нефтяного спроса способствует ослабление коронавирусных ограничений в крупнейшем ее импортере — Китае.

"В то время как опасения по поводу рецессии продолжают оказывать давление на настроения на рынке, опасения по поводу глобального спроса на нефть, скорее всего, будут продолжать впитываться очень постепенно", — сказала агентству Bloomberg основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).