Оставшиеся мощности IGB будут предлагаться на двух платформах

БАКУ/Trend/ - Независимый оператор системы передачи ICGB, отвечающий за коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа, с 1 октября 2022 года будет выставлять на аукцион свободные мощности, сообщили Trend в компании.

«Интерконнектор Греция-Болгария начинает работу с общей мощностью 3 миллиарда кубометров в год. Около половины из них — 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах— PRISMA и RBG. ICGB уже подписала контракты с обеими платформами и зарегистрирована в качестве оператора системы передачи», — сообщили в компании.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn