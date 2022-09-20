«EPAM Systems» нацелена на совместные с «КазМунайГаз» проекты

БАКУ /Trend/ - Компания «EPAM Systems» заинтересована в реализации совместных с АО НК «КазМунайГаз» проектов.

Об этом сказал президент и председатель Совета директоров компании «EPAM Systems» Аркадий Добкин в ходе встречи с председателем правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзумом Мирзагалиевым, передает во вторник Trend со ссылкой на КМГ.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в области разработки передовых digital решений для группы компаний «КазМунайГаз».

Мирзагалиев рассказал о применяемых цифровых технологиях и реализуемых проектах в компании, а также отметил важность активизации двустороннего взаимодействия в области цифрового развития.

В свою очередь Добкин выразил заинтересованность в реализации совместных с КМГ проектов и отметил, что у «КазМунайГаза» большой потенциал в цифровизации производства, в том числе в области автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.

Компания EPAM является ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и сложных цифровых платформ. Выручка компании по итогам 2021 года составила 3,7 млрд долларов США.