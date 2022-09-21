bp планирует завершить строительство новой платформы на АЧГ в этом году - Бахтияр Асланбейли

БАКУ /Trend/ - В нынешнем году планируется завершить строительство платформы «Центральный Восточный Азери» (ACE).

Об этом сказал вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в ходе мероприятия на тему «Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения», передает в среду Trend.

По его словам, эта платформа - одна из современных, которая будет оборудована новейшими технологиями и способна бесперебойно работать при любых погодных условиях.

«Также все наши трубопроводы обеспечены современными технологиями, которые автоматизировали процесс работы. Цифровые решения применяются в bp и в производственных процессах, в том числе в обеспечении физической безопасности нашей компании», - сказал Асланбейли.

Он подчеркнул, что bp нацелена на повышение осведомленности своих сотрудников о кибербезопасности.

«Каждый сотрудник крупных компаний обязан проходить соответствующие тренинги», - добавил Асланбейли.